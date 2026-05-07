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07.05.2026 03:56:27
Gold rises as buying interest counters concern over Strait of Hormuz clash
Higher rates and a stronger US currency are negative for bullion as it pays no interest and is priced in the greenbackWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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