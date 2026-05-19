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20.05.2026 01:17:06
Gold rises as interest rate fears ease on US-Iran deal optimism
The US Federal Reserve will avoid cutting rates this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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