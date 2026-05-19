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20.05.2026 01:17:06

Gold rises as interest rate fears ease on US-Iran deal optimism

The US Federal Reserve will avoid cutting rates this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch freundlich. Der deutsche Leitindex drehte im Verlauf ins Plus. An den US-Börsen ging es aufwärts. Die Börsen in Asien gaben zur Wochenmitte nach.
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