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06.05.2026 03:24:56
Gold rises as Trump touts progress with Iran and dollar falls
Bullion has fallen more than 12% since the war began in late FebruaryWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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