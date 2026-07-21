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21.07.2026 03:24:22
Gold rises on dip-buying as traders weigh Middle East clashes
Bullion gains up to 1.8% to trade above US$4,080 an ounce, after ending the previous session 0.2% lowerWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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