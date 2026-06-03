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03.06.2026 04:45:26
Gold rises on softer US dollar, oil as markets weigh US-Iran peace optimism
Easing of the US dollar made greenback-priced bullion more affordable for holders of other currenciesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 480,50
|46,06
|1,04
|Ölpreis (Brent)
|94,66
|-2,73
|-2,80
|Ölpreis (WTI)
|92,23
|-3,79
|-3,95