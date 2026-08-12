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13.08.2026 01:53:24
Gold rises to over two-month high as US inflation data dampens rate hike bets
Traders are now pricing in about a 40% chance of an interest rate hike at the next Fed meeting, down from 46%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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