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17.08.2026 01:55:15
Gold rises towards two-month high of US$4,400 as weak US retail data weighs on US dollar
Volatility continued to shroud the global energy supply outlook, showing that the risk of monetary tightening has not gone awayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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