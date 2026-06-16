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16.06.2026 08:59:29

Gold rush atmosphere at Berlin's military air trade show

This year's ILA Berlin Air Show is breaking records, primarily because of the booming defense sector, which is reaping billions in contracts as a result of wars and crises.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.
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