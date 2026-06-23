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24.06.2026 01:35:20
Gold rush atmosphere at Berlin's military air trade show
This year's ILA Berlin Air Show is breaking records, primarily because of the booming defense sector, which is reaping billions in contracts as a result of wars and crises.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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