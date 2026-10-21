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21.10.2026 03:33:07

Gold slips as investors await Fed rate signals

The central bank will skip rate hikes for October, say economists polled by ReutersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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ATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
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