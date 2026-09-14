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14.09.2026 03:35:53
Gold slips as oil rally fans rate hike bets ahead of Fed meeting
Dips should still draw buyers looking for an uncertainty hedge, says a market analyst at KCM TradeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 272,13
|-26,67
|-0,62
|Ölpreis (Brent)
|107,66
|1,98
|1,87
|Ölpreis (WTI)
|103,60
|2,21
|2,18