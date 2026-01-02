Goldpreis

4 330,44
USD
15,35
0,36 %
02.01.2026 13:30:00

Gold Slips Below $4,500 After a Historic Run: What Long-Term Investors Should Do Next

Gold has exceeded all expectations in recent years. Despite a bull market, gold has outpaced the broader benchmark S&P 500 index. It's up 124% over the past five years and over 63% in 2025, crushing the broader market.After a historic run, gold finally took a breather and slipped below $4,500 per ounce, trading around $4,385, as of this writing. Gold hasn't exactly been the most popular asset in recent years, as most investors in the modern era lack experience investing in the commodity, especially on the retail side. After all, gold is historically not known for beating the market and doesn't have any yield, either.However, with gold surging, it's hard for investors to ignore. After its recent retreat, what should long-term investors do now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
