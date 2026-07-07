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07.07.2026 03:04:34
Gold slips for second day as Hormuz tensions fan inflation fears
The metal is trading in a relatively narrow rangeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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