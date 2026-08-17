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18.08.2026 01:59:56
Gold slips on firmer US Treasury yields and oil prices; traders await US Fed minutes
Elevated energy prices tend to raise inflationary fears and bolster expectations of higher interest rates by the US FedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 471,41
|136,88
|3,16
|Ölpreis (Brent)
|91,48
|0,46
|0,51
|Ölpreis (WTI)
|85,78
|0,84
|0,99
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