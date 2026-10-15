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15.10.2026 02:31:31
Gold slumps as faster US inflation stokes Fed rate hike wagers
This comes as September’s consumer price index jumps 0.6% on the month and 3.7% year on yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.