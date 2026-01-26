|
26.01.2026 14:06:14
Gold Soars to Record High as Global Tensions Grow
The price of gold surged above $5,000 an ounce as investors sought shelter from geopolitical uncertainty.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|5 077,82
|94,93
|1,91
