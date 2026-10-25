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26.10.2026 00:22:41
Gold steadies after weekly drop as focus shifts to Fed meeting
Bullion trades on either side of US$4,000 an ounce, after hitting its lowest since July last weekWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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