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06.10.2026 03:20:46

Gold steadies as stronger US dollar and yields weigh on rate path

The greenback nears its highest level in 2026 on Oct 5 as Fed officials talk down rate hike chancesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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