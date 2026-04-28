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28.04.2026 03:27:20
Gold steadies as traders weigh diplomatic push to end Iran War
The standoff has reduced daily transits via the strategic waterway to near zero, choking off flows of crude, natural gas and oil...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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