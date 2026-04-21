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21.04.2026 02:47:18

Gold steadies as traders weigh next round of US-Iran peace talks

Now in its eighth week, the war in the Middle East has triggered an unprecedented energy-supply shockWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der heimische Aktienmarkt gab am Mittwoch nach, während sich der deutsche Leitindex ebenso auf rotem Terrain bewegte. Die Wall Street zeigte sich mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost schlugen zur Wochenmitte unterschiedliche Richtungen ein.
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