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12.05.2026 02:52:05
Gold steady as markets assess Middle East tensions ahead of US inflation data
Markets are also watching Trump’s two-day visit to China this weekWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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