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04.08.2026 01:45:38
Gold steady as Middle East talks weigh on interest rate outlook
The US and Iran signal that negotiations to restore shipping through the Strait of Hormuz are ongoingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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