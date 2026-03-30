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30.03.2026 07:37:06
Gold steady as softer dollar offsets fading Fed rate-cut hopes
The commodity has fallen more than 15 per cent so far this monthWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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