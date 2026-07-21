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21.07.2026 03:24:22
Gold steady as traders watch Middle East war for inflation clues
Bullion continues trading in a narrow range around US$4,000 an ounce after ending the previous session down 0.2%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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