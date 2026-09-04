|
04.09.2026 04:00:20
Gold steady before US payrolls data, heads for small weekly gain
Spot gold holds its ground at US$4,475.75 per ounce, as at 0040 GMTWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 422,56
|-51,51
|-1,15
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich -- DAX in Grün -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigt sich vor dem Wochenende mit Gewinnen, der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso leicht aufwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit verschiedenen Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.