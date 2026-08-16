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17.08.2026 01:55:15
Gold steady near two-month high of around US$4,400 as traders weigh US Fed interest-rate path
Risk of monetary tightening remains as oil prices climbed after the US threatened to impose economic measures on IranWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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