06.03.2026 00:10:58
Gold Stock Up 200%: Investor Trims $10.6 Million From Eldorado Position
On February 17, 2026, Equinox Partners Investment Management reported selling 355,000 shares of Eldorado Gold Corporation (NYSE:EGO), an estimated $10.63 million trade based on quarterly average pricing.An SEC filing dated February 17, 2026, shows Equinox Partners Investment Management reduced its holdings in Eldorado Gold Corporation (NYSE:EGO) by 355,000 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated trade value was $10.63 million, based on the mean unadjusted closing price for the quarter. The value of the Eldorado Gold position at quarter-end fell by $8.16 million, reflecting both share sales and price movement.Eldorado Gold Corporation is a multinational gold producer with a diversified portfolio of mining operations and development projects across Turkey, Canada, and Greece. The company leverages a vertically integrated approach to maximize value from exploration through to mineral sales.
