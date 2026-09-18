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18.09.2026 03:33:01

Gold surges along with US treasuries as oil price slide deepens

Bullion rose as much as 2.8% to exceed US$4,380 an ounce, snapping a three-day dropWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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