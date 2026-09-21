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21.09.2026 12:29:16
Gold to $5,000? Strategist Warns a Drop to $3,000 Comes First
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Rohstoffe in diesem Artikel
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