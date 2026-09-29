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29.09.2026 03:44:20

Gold trades near seven-week low as rate hike pressure mounts

The metal is down around 7% in September after the Fed raised rates for the first time since 2023Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigten sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.
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