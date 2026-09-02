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02.09.2026 03:24:34
Gold tumbles 2.5% to two-week low as global yields rise, US Fed rate-hike bets mount
Three-day decline is on pace for the longest losing streak since early JulyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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