|
14.01.2026 11:28:00
Gold und Silber: Edelmetalle erreichen neue Rekordmarken
Eskalation in Iran und Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed: In Krisenzeiten sind vor allem Edelmetalle gefragt. Allein Gold liegt in diesem Jahr bereits mehr als sieben Prozent im Plus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 612,39
|-14,06
|-0,30
|Silberpreis
|90,43
|-2,78
|-2,98