29.01.2026 11:09:00
Gold und Silber: Krisen treiben Edelmetallpreise auf Rekordstände
Die Weltlage ist kritisch, Investoren suchen nach Sicherheit. Gold- und Silberpreis knacken deshalb Rekordmarken. Wichtiger Treiber des Booms sind China und Indien.
