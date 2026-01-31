Goldpreis

4 660,89
USD
-204,46
-4,20 %
31.01.2026 10:32:00

Gold und Silber: Preise brechen nach Fed-Nominierung von Kevin Warsh massiv ein

Erst die Rekordjagd, dann der Crash: Die Preise für Gold und Silber sind kräftig gefallen. Als Auslöser gilt, dass Kevin Warsh zum neuen Chef der US-Notenbank nominiert wurde.
Rohstoffe in diesem Artikel

Silberpreis 79,30 -5,40 -6,38

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen deutlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Die US-Börsen zeigten sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

