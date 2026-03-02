Goldpreis

Edelmetall im Fokus 02.03.2026 07:11:00

Gold und Silber legen kräftig zu - Anleger suchen Sicherheit

Gold und Silber legen kräftig zu - Anleger suchen Sicherheit

Gold hat sich am Montag wegen der Eskalation im Nahen Osten in den wie erwartet deutlich verteuert.

Auch der Preis für Silber zog kräftig an. Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) Sl kostete im frühen Handel bis zu 5.393 Dollar und damit 2,2 Prozent mehr als am Freitag. Zuletzt Damit baute der Goldpreis seine Gewinne der vergangenen Woche aus und nähert sich damit wieder so langsam dem Rekordhoch von fast 5.600 Dollar Ende Januar an. Zuletzt bröckelten die Gewinne etwas ab und Gold kostet derzeit noch rund 5.365,54 US-Dollar.

In den Wochen nach dem Höchststand war der Kurs zeitweise unter die Marke von 4.500 Dollar abgerutscht, bevor er sich in den vergangenen Wochen wieder kräftig erholte. Seit Ende 2025 kletterte der Goldpreis um fast ein Viertel nach oben, und das, nachdem er im vergangenen Jahr mit einem Anstieg von 65 Prozent das höchste Jahresplus seit 1979 eingefahren hatte. Gold gilt bei vielen Anlegern als sogenannter sicherer Hafen in politisch unsicheren Zeiten.

Am Wochenende griffen Israel und die USA den Iran an und töteten dabei unter anderem das Staatsoberhaupt und den Religionsführer des Landes, Ajatollah Ali Chamenei. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen und schränkte außerdem den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Energiehandels, ein.

LONDON (dpa-AFX)

Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 5 402,81 124,92 2,37
Silberpreis 95,93 2,09 2,23

