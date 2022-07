Gold und Silber mit Kurssprung - geht es jetzt noch weiter aufwärts?

Das in Zeiten hoher Inflation früher so beliebte Gold hat in den vergangenen Monaten enttäuscht. Am 20. Juli sackte der Goldpreis zeitweilig unter 1.700 Dollar und damit auf ein 16-Monats-Tief ab. Doch seit einigen Tagen keimt Hoffnung auf. Auch Silber hat nach oben gedreht. Die US-Notenbank und der US-Dollar spielen eine Rolle.