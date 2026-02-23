|
Gold vs. Silver Showdown: Should You Buy SGDM or SIL ETF?
The Global X - Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL) and the Sprott Gold Miners ETF (NYSEMKT:SGDM) offer concentrated exposure to mining companies, but their underlying focus diverges: SIL zeroes in on silver miners globally, while SGDM tracks gold producers primarily in the U.S. and Canada. The two ETFs differ most in metal exposure, recent performance, and fund size, with SIL leading in recent returns and assets under management (AUM), while SGDM offers a lower expense ratio and milder historical drawdowns. This comparison unpacks how their cost, risk, performance, and portfolio details stack up for investors looking to invest in precious metals. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|5 202,94
|98,60
|1,93
|Silberpreis
|87,24
|2,55
|3,01
