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21.08.2026 01:31:54
Gold wavers as bond yields rebound, oil jump fuels US inflation worries
Bessent says he is prepared to expand the efforts to buy back costlier debtWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 519,09
|-3,72
|-0,08
|Ölpreis (Brent)
|93,22
|1,60
|1,75
|Ölpreis (WTI)
|86,83
|1,00
|1,17
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