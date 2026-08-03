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04.08.2026 01:45:38
Gold wavers as traders weigh Fed rate outlook, US-Iran talks
Bullion consolidates after Trump delayed strikes on Iran over the weekend, says Pepperstone GroupWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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