Ölpreis (WTI)

94,40
USD
7,15
8,19 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Ölmarkt im Fokus 12.03.2026 13:07:15

Goldman Sachs: Droht der nächste Ölpreis-Schock bei 150 US-Dollar?

Goldman Sachs: Droht der nächste Ölpreis-Schock bei 150 US-Dollar?

Die Ölpreise bleiben auf hohem Niveau. Trotz der Freigabe strategischer Reserven sehen Analysten weiter Aufwärtsrisiken.

• Brent-Öl steigt erneut zeitweise über 100 US-Dollar, WTI verzeichnet ähnliche Zuwächse
• Internationale Energieagentur gibt Öl aus strategischen Reserven frei
• Goldman Sachs revidiert Ölpreisprognose nach oben

Ölpreise steigen weiter - Freigabe von Ölreserven schafft keine Entlastung

Am Donnerstag stieg der Brent-Ölpreis erneut zeitweise auf über 100 US-Dollar, was einem Anstieg von rund neun Prozent gegenüber dem Vortag entsprach. Auch die US-Sorte WTI verzeichnete ähnliche Zuwächse. Im Laufe des Tages kamen die Preise wieder etwas zurück, bewegten sich aber weiter auf einem hohen Niveau: Zuletzt kostete ein Barrell der Sorte Brent 97,11 US-Dollar, während der WTI-Preis bei 91,94 US-Dollar lag.

Derweil versuchen Regierungen, mehr Öl auf den Weltmarkt zu pumpen und so die durch den Nahost-Krieg angespannten Märkte zu stabilisieren. So hat die Internationale Energieagentur (IEA) am Mittwoch bekannt gegeben, strategische Ölreserven freizugeben. Insgesamt sollen dem Markt 400 Millionen Barrel Rohöl aus 32 Mitgliedsländer zufließen.

Schiffsverkehr durch Straße von Hormus im Fokus

Derweil hat Goldman Sachs seine Prognose für die Ölpreise 2026 erneut nach oben korrigiert, wie MarketWatch berichtet. Hintergrund ist die erwartete längere Unterbrechung des Schiffsverkehrs durch die strategisch wichtige Straße von Hormus. Die Analysten unter Leitung von Daan Struyven erwarten, dass die Passage durch iranische Angriffe auf Schiffe im Konflikt mit Israel und den USA bis zu 21 Tage nahezu blockiert bleibt. Zuvor ging Goldman von rund zehn Tagen aus.

Goldman betont, dass die kurzfristigen Preise deutlich über den Jahresendzielen liegen dürften. Das "Nach-dem-Schock"-Modell der Bank geht davon aus, dass sich die Ölflüsse ab dem 21. März allmählich normalisieren, unterstützt durch die Freigabe strategischer Reserven. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass die angekündigten 400 Millionen Barrel vollständig auf den Markt kommen, solange die Engpässe anhalten.

Goldman Sachs hebt Ölpreisprognose erneut an

"Wir schätzen die durchschnittlichen Brent/WTI-Preise im vierten Quartal 2026 bei einem 30-tägigen Störungsszenario auf 76/72 US-Dollar und bei einem 60-tägigen Szenario auf 93/89 US-Dollar", zitiert MarketWatch das Goldman Sachs-Team. In einer Analyse vom 4. März lagen die Schätzungen noch bei 66 US-Dollar für Brent und 62 US-Dollar für WTI. Sollte die Blockade länger bestehen bleiben, könnten die Ölpreise laut der US-Großbank sogar das Niveau von 148 US-Dollar aus 2008 übertreffen.

"Die Aufwärtsrisiken für unsere Preisprognose bestehen darin, dass die Störung länger andauert oder dass der Markt eine aggressivere Nachfragereduzierung erfordert", so die Experten. Goldman weist war zugleich auch auf Abwärtsrisiken hin: Eine schnellere Beilegung des Konflikts in Kombination mit einer höheren OPEC-Produktion und einer umfassenderen Freigabe von Reserven würde die Preise wieder dämpfen. "Die US-Regierung könnte die Militäraktion jederzeit beenden, was die Risikoprämie in den Preisen wahrscheinlich deutlich reduzieren würde", so die Experten. Doch die Risiken für die Preisprognose seien laut Goldman Sachs trotzdem weiterhin überwiegend nach oben gerichtet.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Goldpreis: Zins- und Dollar-bedingter Rücksetzer
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: William Potter / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 94,40 7,15 8,19

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- US-Börsen startet tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag im Minus. Die US-Börsen starten auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen