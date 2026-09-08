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08.09.2026 10:58:00
Goldman Sachs flips on oil-price forecasts and says $120 Brent could be next.
In the span of just three months, Goldman Sachs analysts have gone from lowering their oil-price forecasts to hiking them.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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