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23.06.2026 12:29:34
Goldman Sachs Has A New Warning For Oil Bulls: EV Adoption Is Accelerating Fast
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|76,98
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|-1,50
|Ölpreis (WTI)
|73,30
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