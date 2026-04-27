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27.04.2026 18:45:00
Goldman Sachs Predicts $100 Oil Through the End of 2026 if Flows Don't Normalize Soon. Here's What That Means for Oil Stocks.
Oil prices are moving higher today. Brent, the global oil benchmark, rose more than 2% by mid-morning on Monday to over $100 a barrel amid a continued stalemate in peace talks between the U.S. and Iran. While Iran reportedly submitted a proposal to reopen the Strait of Hormuz, it would mean postponing talks about its nuclear program. If the Strait of Hormuz doesn't normalize by the end of July, Brent will likely end the year over $100 a barrel, according to a new prediction by Goldman Sachs. Here's what fuels that view and what it means for oil stocks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|108,45
|2,57
|2,43
|Ölpreis (WTI)
|96,37
|1,97
|2,09
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