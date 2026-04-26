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27.04.2026 01:43:24
Goldman Sachs raises oil price forecasts on tight supply
[SINGAPORE] Goldman Sachs has raised its oil price forecasts for the fourth quarter to US$90 a barrel for Brent crude and US$83...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|107,34
|1,46
|1,38
|Ölpreis (WTI)
|96,02
|1,62
|1,72