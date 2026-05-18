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18.05.2026 07:05:27
Goldman says central banks to step up gold-buying, aiding prices
With no end to the conflict in sight, global bond markets have sold off, putting pressure on non-yielding goldWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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