02.02.2026 10:05:00
Goldpreis: Gold und Silber verlieren weiter drastisch an Wert
Nach Rekordständen geht es bergab: Der Verfall der Gold- und Silberpreise hält an. Ins Wanken bringt die Kurse die Nominierung des neuen Chefs der US-Notenbank.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|81,04
|-3,66
|-4,32