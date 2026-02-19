Ölpreis (WTI)

65,85
USD
0,66
1,01 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 19.02.2026 07:56:10

Goldpreis: Atempause nach Kurssprung um zwei Prozent

Goldpreis: Atempause nach Kurssprung um zwei Prozent

Bei dünnem Handel zeigte sich der Goldpreis im frühen Donnerstagshandel kaum verändert, nachdem er am Vortag um mehr als 2 Prozent gestiegen war.

von Jörg Bernhard

Die geringe Liquidität ist vor allem auf die feiertagsbedingte Abstinenz asiatischer Investoren zurückzuführen. Die Börsen in Festlandchina, Hongkong, Singapur, Taiwan und Südkorea blieben wegen der Feierlichkeiten zum Chinesischen Neujahr weiterhin geschlossen. Das am gestrigen Mittwoch veröffentlichte Protokoll der US-Notenbank zeigte, dass die Entscheidungsträger nahezu einhellig dafür waren, die Zinsen bei ihrer Sitzung unverändert zu lassen. Hinsichtlich der nächsten Schritte herrschte jedoch Uneinigkeit: "Mehrere" Mitglieder zeigten sich offen für Zinserhöhungen, falls die Inflation hoch bleiben sollte, während andere weitere Zinssenkungen befürworten würden, sollte die Teuerung weiter nachlassen. Auf kurze Sicht dürften sich die Marktakteure nun für die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) stark interessieren. Für erhöhte Spannung sorgt aber auch der für Freitag angekündigte Januar-Bericht zu den persönlichen Konsumausgaben (Personal Consumption Expenditures, PCE), dem bevorzugten Inflationsindikator der Fed.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 17,00 auf 5.026,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Auf erhöhtem Niveau stabil

Der Ölpreis notierte im frühen Donnerstagshandel leicht im Plus, während die USA und der Iran versuchten, ihre Spannungen in Gesprächen über Teherans Atomprogramm zu entschärfen. Gleichzeitig verstärkten beide Seiten allerdings ihre militärischen Aktivitäten in der wichtigen ölproduzierenden Region. Derzeit sorgen sich die Investoren, dass eine Verschärfung der Spannungen den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus beeinträchtigen könnte, schließlich werden durch diese Meerenge rund 20 Prozent des weltweiten Ölverbrauchs transportiert. Da der am Mittwochabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein unerwartetes Lagerminus in Höhe von 609.000 Barrel ausgewiesen hat, tendierte der Ölpreis leicht bergauf. Nun warten die Akteure an den Ölmärkten auf den Wochenbericht der Energy Information Administration (17.00 Uhr). Analysten rechnen mit einem Anstieg der gelagerten Ölmengen um 2,3 Millionen Barrel, während bei Benzin und Destillaten Rückgänge in Höhe von 200.000 bzw. 1,6 Millionen Barrel prognostiziert werden.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,15 auf 65,34 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,13 auf 70,48 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Eric Chiang/123rf

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 65,85 0,66 1,01

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Während der heimische Aktienmarkt ohne klare Richtung erwartet wird, dürfte der deutsche Leitindex mit Verlusten in den Handelstag starten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen