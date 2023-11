Goldpreis: Auf erhöhtem Niveau stabil

Obwohl das am Dienstagabend veröffentlichte Fed-Protokoll auf ein Ende der restriktiven US-Geldpolitik hingedeutet hat, tendiert der Goldpreis zur Wochenmitte lediglich seitwärts.

Verantwortlich für diese Entwicklung waren die leichte Dollarstärke sowie die etwas höheren US-Renditen. Die Fed sehe derzeit keine Notwendigkeit, die Leitzinsen weiter anzuheben. Dadurch fällt der Belastungsfaktor "Opportunitätskosten" erst einmal weg. Eine starke physische Nachfrage ist derzeit aufgrund der Hochzeitssaison aus Indien zu beobachten. Außerdem meldete das Schweizer Zollamt für den Monat Oktober gegenüber dem Vormonat einen Anstieg der Goldexporte von 99,1 auf 151,3 Tonnen. Neue Impulse könnte der Goldpreis am Nachmittag erfahren, wenn wichtige US-Konjunkturindikatoren wie der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter, die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sowie der von der Universität Michigan ermittelte Index zum Konsumentenvertrauen veröffentlicht werden. Sollten diese nicht positiv überraschen, dürfte Gold weiterhin gefragt bleiben.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 7.15 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 0,40 auf 2.001,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: API meldet hohes Lagerplus

Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein deutlich höher als erwartetes Lagerplus in Höhe von 9,05 Millionen Barrel ausgewiesen hat, tendierte der Ölpreis auf dem erhöhten Niveau lediglich seitwärts. Nun warten die Marktakteure auf den "offiziellen" Marktbericht der US-Energiebehörde EIA (16.30 Uhr). Für erhöhte Spannung sorgt aber auch das für den Sonntag angekündigte Treffen der OPEC+-Staaten. Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass die Förderländer - allen voran Saudi-Arabien - zusätzliche Förderkürzungen beschließen könnten.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,23 auf 77,54 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,26 auf 82,19 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at