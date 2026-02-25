Ölpreis (WTI)

Goldpreis und Ölpreis 25.02.2026 07:41:51

Goldpreis: Auf hohem Niveau gefestigt

Goldpreis: Auf hohem Niveau gefestigt

Der Goldpreis tendiert im frühen Mittwochshandel leicht bergauf, unterstützt von der anhaltenden Verunsicherung durch Trumps Zollpolitik.

von Jörg Bernhard

Die Rückkehr der chinesischen Marktakteure sowie die zunehmende politische Unsicherheit in den Vereinigten Staaten und die geopolitischen Risiken im Nahen Osten stützen weiterhin die Attraktivität von Gold. Am gestrigen Dienstag begannen die USA mit der Erhebung eines vorübergehenden globalen Importzolls von 10 Prozent. Gleichzeitig arbeitet Washington laut einem Vertreter des Weißen Hauses daran, diesen Satz auf 15 Prozent anzuheben. Zudem signalisierten zwei Vertreter der US-Notenbank Federal Reserve, dass kurzfristig keine Änderung der Zinspolitik geplant sei. Laut dem FedWatch-Tool der CME rechnen die Märkte derzeit mit mindestens zwei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte in diesem Jahr. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario beläuft sich auf 71 Prozent. Für erhöhte Spannung dürfte auf kurze Sicht die dritte Runde von Atomgesprächen zwischen dem Iran und den USA sorgen, die am Donnerstag in Genf stattfinden soll.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 32,00 auf 5.208,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Hohe Risikoprämie eingepreist

Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein Lagerplus in Höhe von 11,4 Millionen Barrel ausgewiesen hat und damit um ein Vielfaches höher als erwartet ausgefallen war, tendierte der Ölpreis leicht bergauf. Verantwortlich für die stabile Tendenz war vor allem die anhaltende Sorge vor einem möglichen militärischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran, der die Ölversorgung stören könnte. Diese Unsicherheit führt dazu, dass der Markt weiterhin eine erhebliche Risikoprämie einpreist und die weitere Entwicklung an der "geopolitischen Front" genau beobachtet. Im Gegenzug wird Trumps Zollchaos derzeit von den Marktakteuren eher ignoriert.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,18 auf 65,81 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,19 auf 70,77 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitieren von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
