Goldpreis: Auf Tuchfühlung mit Marke von 4.000 Dollar

Nun warten die Marktakteure gespannt auf die Fed-Sitzung am 27. und 28. Oktober sowie die anstehenden US-PCE-Inflationsdaten (29. Oktober), wo laut einer von TradingEconomics veröffentlichten Umfrage unter Analysten ein Anstieg von 3,4 auf 3,6 Prozent p.a. erwartet wird. Eine Zinserhöhung im Oktober gilt laut CME-FedWatch-Tool mittlerweile als unwahrscheinlich (7,2 Prozent). Für Dezember rechnen die Marktteilnehmer laut Reuters jedoch weiterhin mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von rund 80 Prozent mit einer weiteren Zinserhöhung. Zusätzliche Unsicherheit verursachen Zweifel an der Nachhaltigkeit hoher KI-Investitionen. Sollten die Aktienmärkte weiter nachgeben, könnten liquiditätsbedingte Goldverkäufe den Abwärtsdruck verstärken. Entlastung wäre dagegen möglich, falls sinkende Ölpreise die Inflationssorgen dämpfen oder schwächere Konjunkturdaten die Zinserwartungen weiter reduzieren. Kurzfristig bleibt Gold damit zwischen geldpolitischen Risiken und möglichen positiven Impulsen gefangen.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 34,40 auf 4.026,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Förderausfälle schüren Versorgungsängste

Der Ölpreis hat sich im frühen Freitagshandel nach dem kräftigen Anstieg des Vortages weitgehend stabilisiert. Die Sorge vor weiteren Versorgungsunterbrechungen im Nahen Osten bleibt jedoch hoch. Angesichts eskalierender Kämpfe zwischen Saudi-Arabien und den Huthi-Rebellen ließ der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco seine Konzernzentrale in Dhahran evakuieren. Zusätzliche Risiken ergeben sich aus der angespannten Sicherheitslage an der Meerenge Bab al-Mandab, einer wichtigen Handelsroute am südlichen Zugang zum Roten Meer. Störungen des Schiffsverkehrs könnten den internationalen Öltransport erheblich beeinträchtigen. Auch aus Libyen kamen belastende Nachrichten: Die Sperrung einer Pipeline führte zu Produktionsrückgängen auf zwei Ölfeldern. Für mögliche Entspannung könnten dagegen diplomatische Fortschritte im Ukraine-Krieg sorgen. Russland signalisierte Bereitschaft, Anfang November die von den USA vermittelten Friedensgespräche wieder aufzunehmen. Eine spätere Lockerung der Sanktionen gegen russische Energielieferungen könnte das globale Ölangebot erhöhen. Kurzfristig dürften jedoch die geopolitischen Versorgungsrisiken dominieren.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,06 auf 100,53 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,95 auf 114,12 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at